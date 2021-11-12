США чудово розуміють, що Росія використовує газ як зброю, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чому Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен прямо не говорить, що Російська Федерація використовує в Європі газ як зброю.

"Я розумію, що журналісти завжди шукають чіткої прямолінійної конкретики, але залиште, будь ласка, простір і для дипломатії. Я вас запевняю, що Сполучені Штати чудово розуміють все, що відбувається на енергетичному ринку Європи, і все, що робить Російська Федерація, і як вона використовує газ. І зараз ведеться активна дипломатія по лінії Київ-Вашингтон-Брюссель- Берлін, яка якраз зосереджена на питанні "Північного потоку-2" і використання газу як по суті зброї в міжнародних відносинах", - сказав Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що залишав Вашингтон у гарному настрої, тому що є розуміння всього обсягу роботи, яка зараз проводиться, повідомляє УНІАН.

"Прийде час, і не тільки в Києві, а й у Вашингтоні та в інших столицях будуть звучати фрази, які ви з легкістю зможете вставити в заголовки", - сказав Кулеба.

