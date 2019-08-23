США готовы присоединиться к "нормандскому формату" переговоров по Донбассу - Волкер

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в случае необходимости США готовы подключиться к переговорам по ситуации в Восточной Украине.

Об этом Волкер сказал в разговоре с журналистами агентства новостей BNS в пятницу, 23 августа.

"Если есть потребность в более широком формате, конечно, мы подключимся", - сказал Волкер.

В то же время американский дипломат подчеркнул, что Вашингтон "полностью поддерживает "нормандский формат". Так Волкер прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского включить в "нормандскую группу" с переговоров, которая состоит из представителей Украины, Франции, Германии и России, еще и представителей США и Великобритании.

Отвечая на вопрос журналистов, Волкер указал и на главную проблему "нормандского формата".

"Проблемой этих встреч является не формат, а политическая воля России воплотить в жизнь свои обязательства по минским соглашениям, - сказал спецпредставитель США. - Хотя бы что вы делали для создания условий для реального мира, но чтобы Россия выполняла минские соглашения, мы готовы присоединиться и помочь".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что надеется в ближайшие недели созвать "нормандскую четверку" для нового раунда переговоров по вопросу мирного урегулирования на Востоке Украины. На встрече с президентом России Владимиром Путиным он также заявил, что после избрания Зеленского президентом Украины появились реальные возможности достичь мир на Донбассе.

ВидеоМакрон надеется на проведение встречи в "нормандском формате" в течение ближайших недель

Об этом он заявил после разговора с главой Кремля Путиным во Франции. Уже на днях должна состояться встреча дипломатов, которые и должны будут организовать переговоры на высшем уровне. Между тем Путин назвал определенные условия для их проведения, в частности признание особого статуса Донбасса.