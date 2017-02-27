США имеет юридическое право претендовать на территорию Крыма - Артеменко

Аннексированный полуостров - это неоплаченный кредит СССР

СССР передал в 1954 Крым Украине для того, чтобы полуостров не забрали США в счет неоплаенного долга.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил народный депутат Андрей Артеменко, сообщает Lb.ua.

"В 1920 году Россия получила кредит в размере 50 млн долларов от правительства Соединенных Штатов Америки. Они заложили Крым как территорию, которая должна быть передана США, если он не будет возвращен. В 1954 году пришел срок погашения сумм. И был проект, который назывался "Новая Калифорния", если кто не знает - это территория Крыма. Я уверен, что именно поэтому Крым был передан в Украину, чтобы сохранить эту территорию за Советским Союзом", - отметил он.

Напомним, нардеп Артеменко на днях стал фигурантом резонансного события.

СМИ стало известно, что он передал в администрацию американского президента план, предусматривающий снятие санкций с России. В плане изложен механизм референдума о передаче Крыма России в аренду на 50 или на 100 лет.

Идея с арендой Крыма. "Артеменко не мог написать предложения от себя"

"Многие люди будут называть меня русским агентом, агентом США или агентом ЦРУ", - цитирует New York Times слова нардепа, который якобы не видит другого выхода из ситуации, когда между странами отсутствует диалог.

Помимо плана, Артеменко якобы предоставил доказательства коррупционной деятельности нынешнего президента Украины. Доказательства предназначены для того, чтобы был повод официально сместить Порошенко с поста президента.

Позже он был исключен из фракции Радикальной партии. Кроме того, ГПУ вызвала Артеменко на допрос.