США могут решить вопрос поставок Украине оборонительного оружия еще в пределах этого бюджетного года

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что США могут решить вопрос предоставления Украине оборонительного оружия еще в пределах текущего бюджетного года.

"Что касается оборонных соглашений, у нас сегодня есть практически согласованный текст. Мы на протяжении 2-3 месяцев ждем визита министра обороны США в Украину и во время этого визита, надеюсь, соглашения будут подписаны", - сказал П.Порошенко в интервью украинским телеканалам, показанном вечером в воскресенье.

По его словам, этот вопрос в настоящее время является для украинской стороны приоритетом. "И процесс предоставления оборонного оружия идет очень активно", - сказал глава украинского государства.

"Более того, во время встречи с министром обороны, что было подтверждено и во время встречи в Белом доме, позицию по поводу поставок оборонного оружия попробуют решить еще в пределах текущего бюджетного года", - добавил П.Порошенко.

Как сообщалось, в ходе своего визита в Вашингтон 20 июня П.Порошенко провел встречу с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. В ходе встречи обсуждались пути предоставления оборонительного оружия для Украины.

Перед этим, 16 июня, П.Порошенко провел встречу с делегацией Национального демократического института США (НДИ) во главе с председателем совета директоров этой организации, бывшим государственным секретарем США Мадлен Олбрайт. М.Олбрайт подчеркнула важность предоставления Украине оборонительного оружия с целью обеспечения законного права суверенного государства на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.