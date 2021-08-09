США на Раді безпеки ООН нагадали про продовження агресивних дій проти України у Чорному й Азовському морях

Сполучені Штати Америки нагадали про продовження агресивних дій проти України у Чорному й Азовському морях, повідомляє "Голос Америки". Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив під час засідання Ради безпеки ООН, присвяченого безпеці судноплавства, яке відбулося віртуально під головуванням прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді.

"У Чорному морі, в Керченській протоці, в Азовському морі ми спостерігаємо продовження агресивних дій щодо України, небезпечні зазіхання в морі й повітряному просторі і агресивні дії щодо суден, які створюють перешкоди для торгівлі і доступу до енергоресурсів. Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, які поширюються на її територіальні води. Крим - це Україна. Коли країни ігнорують кордони інших країн або намагаються змінити їх, на суходолі чи на морі, вони підривають суверенну рівність країн-членів, яка є наріжним принципом ООН", - сказав, серед іншого, у своєму виступі Блінкен.

За повідомленням, у роботі засідання також узяв участь Володимир Путін, президент Росії, яка окупувала український Крим і вважає тепер півострів і територіальні води навколо нього "своїми".

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Таке порушення Росією міжнародного права спричинило в листопаді 2018 року напад Росії на українські військові кораблі, які збиралися пройти Керченською протокою з Чорного в Азовське море, з застосуванням зброї і захоплення кораблів і їхніх екіпажів.

У червні 2021 року, коли правом на мирний прохід українськими територіальними водами навколо Криму, неподалік нині окупованого Севастополя, скористався британський есмінець "Дефендер", російські кораблі й літаки супроводжували корабель, але не наважилися напасти на нього. В союзі НАТО заявили, що такі мирні проходи збираються здійснювати й надалі.