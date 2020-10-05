США назвали нардепа Деркача російським агентом

Посольство США заявило, що народний депутат Андрій Деркач є російським агентом. Про це йдеться у заяві речника посольства США Деніела Лангенкемпа у понеділок.

"10 вересня Сполучені Штати запровадили санкції проти Андрія Деркача та інших російських агентів за спробу вплинути на виборчий процес у США.

Деркач підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами та вже понад 10 років служить активним російським агентом, використовуючи маніпуляції та обман для спроби вплинути на вибори в США та деінде у світі.

Сьогодні ми хотіли б нагадати приватним особам та компаніям, що означають ці санкції.

Іноді ми отримуємо запитання: "Якщо я часто веду бізнес із кимось, до кого застосовано санкції, чи слід мені непокоїтись?" Відповідь: "Так". Особи, які надають матеріальну підтримку підсанкційним особам та/або організаціям, можуть самі стати об'єктом санкцій.

Крім того, відповідь на запитання: "Чи можуть санкції проти фізичної особи вплинути на бізнес, яким він або вона володіє?", - теж буде "так". Юридичні особи, що належать заблокованій персоні, також можуть вважатися заблокованими.

Майно та частки у власності такого суб'єкта господарювання блокуються незалежно від того, чи перелічено саме цю юрособу в додатку до Виконавчого розпорядження або іншим чином внесено до Списку спеціально призначених громадян та заблокованих осіб", - йдеться у заяві.

Також речник американського посольства заявив, що США "продовжуватимуть використовувати всі наявні інструменти для протидії діяльності, подібній до або пов'язаній із діяльністю Андрія Деркача чи інших підсанкційних осіб".

Андрій Деркач - мажоритарник, обирався по округу у Сумській області. У парламенті перебуває сьоме скликання. Навчався в Академії ФСБ РФ.

Торік у жовтні пропагандист із Росії і довірена особа президента РФ Володимира Путіна Борис Корчевніков публікував фото у компанії Деркача.



