США не будут вести переговоры об Украине с Россией без взаимодействия с Киевом - Волкер

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заверяет, что не будет вести переговоры с Россией без взаимодействия с украинскими властями, о чем он и написал в своем Twitter.

По словам дипломата, об этом он заявил во время интервью "Радио Свободе".

"США не будут вести переговоры об Украине без Украины. Я продолжаю поддерживать тесное взаимодействие с украинскими коллегами из Администрации президента, МИД и Верховной Рады", - написал Волкер.

Он также сообщил о взаимодействии с коллегами из Франции и Германии.

I told @PolianskaRS of @RFERL that the U.S. will not negotiate about Ukraine without Ukraine. I stay closely coordinated with my Ukrainian counterparts in @TheBankova, @MFA_Ukraine + @ua_parliament and my ????????+???????? colleagues. pic.twitter.com/wUCnUa05Z6- Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 24 січня 2018 р.

Как сообщалось, Курт Волкер 23 января прибыл в Киев для встречи с военно- политическим руководством Украины. Запланированную поездку американского дипломата в Донбасс отменили из-за сложных погодных условий.

Вчера, 23 января, президент Петр Порошенко во время встречи с Волкером обсудил с ним ситуацию в Донбассе и меры, направленные на восстановления украинского суверенитета над его оккупированной частью.

Напомним, что очередная встреча Курта Волкера с советником президента России Владиславом Сурковым состоится 26 января в Дубае. Стороны планируют обсудить ситуацию в украинском Донбассе и перспективы размещения миротворческого контингента в ОРДЛО.