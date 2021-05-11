США не дадуть Україні відбиватися порожніми руками - Гербст

Адміністрація президента США Джо Байдена повинна зупинити будівництво "Північного потоку-2".

Як передає кореспондент Укерінформу, про це заявив на конференції "Україна у Вашингтоні", організованій Фундацією США-Україна, директор Євразійського центру при Атлантичні раді США, колишній посол Сполучених Штатів в Україні Джон Гербст.

"Конгрес США ухвалив санкції, але адміністрація не проявляє бажання, аби зупинити будівництво "Північного потоку-2", бо не хоче розчаровувати німців. Але німці повинні бути розчаровані - ми маємо зупинити будівництво", - сказав Гербст.

За словами колишнього посла, він високо оцінює діяльність президента Байдена щодо Росії та України. "Байден бачить, що Путін хоче впливати на зовнішню політику, змінювати структуру в Європі", - зазначив він. Гербст також додав, що високо оцінює військову допомогу Україні. "США не дадуть Україні відбиватися порожніми руками", - сказав він.

Позиція Бадейна, на думку дипломата, зумовлена "не лише тим, що він любить Україну, і що ми всі любимо Україну, а й тим, що це пов'язано з інтересами Сполучених Штатів". "Якщо Путін досягне успіху на Донбасі, то вдаватиметься до додаткових провокативних дій в регіоні та проти наших союзників", - сказав Гербст. Тому в України повинні бути можливості зупинити агресію Росії на Донбасі, додав він.

Водночас Гербст не поставив би п'ятірку Байдену через окремі "помилки". Наприклад, США, сказав дипломат, пообіцяли надіслати два військові кораблі в Чорне море, але потім "розвернули їх". Друга помилка - "небажання знизити бум щодо будівництва "Північного потоку-2".

На переконання колишнього посла, США мають спілкуватися з президентом Росії Володимиром Путіним, аби доносити до нього "те, що треба". За словами Гербста, Байден добре розуміє "зловісні дії Путіна".

Він також зазначив, що відсутність посла США в Україні пояснюється не рівнем відносин США і України, а "американським політичним процесом". Для узгодження кандидатури, пояснив він, потрібно кілька місяців. Але, на переконання Гербста, восени посла буде призначено.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні президент США Джо Байден під час виступу в Білому домі щодо відносин з Росією повідомив, що завжди перебував в опозиції до побудови в Європі російського газопроводу Nord Stream 2, однак це питання залишається складним для вирішення, оскільки впливає на інтереси союзників.

Адміністрація Байдена відчуває серйозний тиск з боку Конгресу США щодо необхідності жорсткого блокування будівництва газопроводу Nord Stream 2 з Росії в Німеччину через Балтійське море. Водночас у Білому домі хоч і називають цей проєкт "поганою угодою" для Європи, однак зазначають, що прагнуть врахувати також інтереси союзників у Європі, зокрема Німеччини.

Рік тому завдяки американським санкціям будівництво газопроводу "Північний потік-2" було призупинене, однак російська сторона поновила роботи власними силами за згодою німецької сторони.

Україна виступає проти будівництва цього газопроводу. Противниками проєкту також є США, Польща і країни Балтії.