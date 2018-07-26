США никогда не признают аннексию Крыма Россией - декларация

Соединенные Штаты никогда не признают аннексию Крыма Россией. Об этом говорится в декларации о непризнании аннексии Крыма, которая была опубликована Администрацией Белого дома с подписью госсекретаря США Майкла Помпео в среду, 25 июля, передает The Associated Press.

"Помпео сказал, что США никогда не признают аннексию Крыма Россией и требуют восстановления территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

В декларации отмечается, что США придерживаются своего давнего принципа отказа признать претензии Кремля на территорию, захваченную силой, с нарушением международного права. Он призвал Россию уважать эти принципы и прекратить оккупацию Крыма.

Помпео напомним, что в 1940 году США отказались признавать вхождение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии. Соответствующая декларация была подписана и. о. госсекретаря США Самнером Уэллесом.

Отметим, ранее Госдеп обнародовал стенограмму интервью Помпео Австралийской телерадиокомпании, в котором он заявил, что Трамп и Путин "не нашли много места для согласования" по Украине.

"Они говорили об Украине. И между ними не было много вещей [по этой теме], по которым бы они сошлись во мнении. Президент четко дал понять, что мир считает "Минск" правильным путем вперед", - сказал он.

По словам госсекретаря США, Трамп дал понять Путину, что Минские соглашения для урегулирования конфликта на Донбассе являются правильным путем. Он также подтвердил поддержку Соединенных Штатов выводов расследования сбития самолета рейса МН17 в 2014 году, в которых ответственность за содеянное возлагается на Россию. Помпео сказал, что то, что сделали россияне, является "глубоко аморальным".

Отметим, во время саммита российского и американского президентов в Хельсинки 16 июля, Путин дал понять, что Россия не намерена возвращать аннексированный Крым. В то же время президент Украины Петр Порошенко, комментируя итоги встречи, уличил Путина в признании незаконности аннексии Крыма.