США отвергают инициативу РФ о референдуме в Донбассе - Волкер

Соединенные Штаты Америки отвергают инициативу Российской Федерации о проведении "референдума" о статусе Донбасса, так как он противоречит Конституции Украины и Минским соглашениям. Об этом в четверг, 10 октября, во время брифинга в Брюсселе заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

"США отвергают инициативу о референдуме. Нет никаких правовых основ для этого в Конституции Украины и Минских соглашениях", - заявил Волкер.

Он также попросил учесть и тот факт, что именно из-за агрессии Российской Федерации более чем миллиону людей с Донбасса пришлось покинуть свои дома.

Напомним, в июле авторитетное американское издание Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что президент РФ Владимир Путин рассказал на встрече с дипломатами о своем предложении провести "референдум" в ОРДЛО. По его словам, это предложение он озвучил в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля. Один из источников сообщил, что Трамп попросил Путина не обсуждать "референдум" на пресс-конференции после саммита, взяв время на размышления.

В МИД Украины категорически отвергли идею проведения еще одного псевдореферендума на оккупированной территории под дулами российских автоматов.

Тем временем официальный представитель Госдепартамента США Хизер Ноуерт сообщила, что Вашингтон не рассматривает возможность проведения в оккупированных районах Донбасса псевдореферендума по предложению Владимира Путина.

По материалам: Интерфакс-Украина