США підтримують санкції проти Медведчука, ексвласників ПриватБанку та інвестора "Мотор Січі"

Україна зробила чимало позитивних кроків, спрямованих проти впливу олігархів і агентів згубного зовнішнього впливу, які у США підтримують і вважають обнадійливими.

Як передає Укрінформ, про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми маємо визнати чимало позитивних кроків, які Україна зробила проти впливу олігархів і агентів згубного зовнішнього впливу в Україні. Ми підтримали кроки із запровадження санкцій проти Віктора Медведчука, Тараса Козака. Вони роками використовували свої медійні активи для підриву суверенітету та територіальної цілісності України. Обнадійливими для нас були обмежувальні заходи щодо китайської компанії, яка намагається неналежним чином отримати контроль над стратегічно важливою технологією АТ "Мотор Січ"", - сказала Квін.

Вона додала, що нещодавно висунуті звинувачення проти колишніх керівників "ПриватБанку" є важливим першим кроком до притягнення до відповідальності олігархів, звинувачених у крадіжці мільярдів в українського народу. "Обнадійливими для нас також стали кроки щодо притягнення до відповідальності осіб, причетних за втручання у вибори в США", - зазначила тимчасова повірена у справах США в Україні.

Як повідомлялося, Рада національної безпеки і оборони 2 лютого запровадила санкції на три телеканали з так званого пулу Медведчука - "112 Україна", NewsOne і ZIK, а 19 лютого - проти 19 юридичних і восьми фізичних осіб, зокрема проти одного з лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксану Марченко і його оточення.

Президент Володимир Зеленський 24 березня ввів у дію рішення РНБО про повернення у власність держави ПАТ "Мотор Січ", ухвалене 11 на засіданні 11 березня.

Національне антикорупційне бюро 15 березня повідомило про підозру у розтраті 8,2 млрд грн колишнім голові правління, його заступнику та керівнику департаменту міжбанківських операцій ПриватБанку.