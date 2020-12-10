США підтвердили підтримку України в межах "оборонного" пакету допомоги

Заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець обговорив з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін перспективи оборонної співпраці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ОП.

"Співрозмовники обговорили перспективи та шляхи подальшого розвитку й поглиблення двосторонніх відносин між Україною та Сполученими Штатами Америки в безпековій, оборонній, військово-економічній та військово- технічній сферах. Особлива увага приділялася можливостям структурування наявних двосторонніх форматів співпраці та обміну досвідом з питань національної безпеки й оборони, що є важливими для обох країн", - зазначають в ОП.

Машовець, зокрема наголосив на необхідності розширення двосторонньої взаємодії у контексті зміцнення обороноспроможності України та надання Сполученими Штатами сприяння й практичної допомоги.

Він також повідомив про кроки ОП зі створення дієвої національної системи стійкості та висловив інтерес щодо вивчення американського досвіду з цього питання.

Своєю чергою Крістіна Квін підтвердила незмінність підтримки України з боку США, зокрема в межах американського пакета допомоги сектору національної безпеки та оборони, та відзначила важливість продовження оборонних реформ в Україні для досягнення максимальної ефективності військової допомоги від Сполучених Штатів.

Зазначається, що з ініціативи заступника керівника Офісу Президента сторони погодились активізувати роботу з розвитку двосторонньої договірної бази з питань національної безпеки й оборони.