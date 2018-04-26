США поддерживают стремление Украины к вступлению в НАТО, - посол

Соединенные Штаты Америки поддерживают евроатлантические устремления Украины. Об этом заявила посол США при НАТО Кей Бейли на брифинге в четверг в Брюсселе, сообщает Укринформ.

"Мы поддерживаем стремления Украины стать членом НАТО", - заверила посол.

Бейли положительно оценила евроатлантические устремления украинцев, которые не хотят быть зависимыми от России.

Посол также подчеркнула, что Украина достигла прогресса на пути реформ, необходимых для вступления в НАТО, но призывала двигаться дальше.

Она также сообщила, что Соединенные Штаты очень надеются, что заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров, которые в настоящее время блокирует Венгрия, возобновятся. Посол заверила, что американская сторона активно работает над этим вопросом.

Как известно, министры иностранных дел стран-членов НАТО в пятницу обсудят евроатлантические устремления Украины стать членом Альянса.

В то же время Венгрия уже в третий раз заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензии к языковой статье украинского закона об образовании.