США пообіцяли Україні, що Росія нестиме витрати через агресію

США продовжать створювати витрати для Росії, в тому числі за допомогою санкцій, до тих пір, поки Москва не виконає мінські угоди і не припинить окупацію Криму. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео під час телефонної розмови з главою МЗС України Дмитром Кулебою 6 травня, передає УНН з посиланням на Держдеп.

У Вашингтоні високо оцінили дипломатію Києва в умовах триваючої агресії Росії. Держсекретар підтвердив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Помпео також засудив дії Росії та її довірених осіб по використанню пандемії COVID-19 для обмеження пересування спостерігачів ОБСЄ і перешкоджання роботі гуманітарних організацій на Донбасі.

Кулеба обговорив з Помпео економічну співпрацю під час пандемії.