США поздравили Шмыгаля с назначением на должность премьера

Посольство Соединенных Штатов в Украине поздравило новоназначенного премьер- министра Дениса Шмыгаля с назначением на должность.

Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Twitter в четверг, 5 марта.

Также в представительстве добавили, что надеются на тесное сотрудничество с ним и его коллегами по Кабинету министров. Кроме того, в посольстве Соединенных Штатов поблагодарили бывшего премьера Алексея Гончарука за продуктивное сотрудничество на протяжении последних 6 месяцев.

"Мы приветствуем премьер-министра Шмыгаля с назначением на эту должность и надеемся на тесное сотрудничество с ним и его коллегами по Кабинету министров. Мы благодарим Алексея Гончарука и его команду за продуктивное сотрудничество на протяжении последних 6 месяцев для поддержки партнерства Украина-США, - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 4 марта, Верховная рада на внеочередном заседании назначила Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины. В правительстве Алексея Гончарука Шмыгаль занимал должность вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий.