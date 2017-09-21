США предложили гражданам России получать американские визы в Киеве

Жители Российской Федерации могут получать американские визы в посольстве США в Киеве. Такое заявление разместило посольство США в Украине на официальном сайте.

"Лица, которые обычно проживают в России, но которые не могут обратиться за визой в США своевременно, могут подать заявление в Киеве. Заявители не обязаны быть резидентами Украины для получения визы в Посольстве США в Киеве, но должны физически находиться в Украине во время подачи заявления на визу и получения визы, поскольку мы не можем принимать заявления от граждан по почте, пока они находятся за пределами Украины", - сказано в заявлении.

При этом дипломаты отмечают, что все заявители должны указать местный адрес в Украине - адрес отеля, родственников, офиса - во время записи на собеседование. При этом потребуется, чтобы заявитель или его представитель оплатили визовый сбор в Райффайзен Банке в Украине до назначения визового интервью.

Также немаловажно, что в случае одобрения визы выдача паспорта будет возможна только в пределах Украины.

Ранее сообщалось о том, что в новом году для въезда в Украину россиянам надо будет предъявить биометрический паспорт и заполнить анкету о цели визита на английском или украинском языке.