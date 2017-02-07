США присматривают нового лидера на место Порошенко - Онищенко

Беглый депутат Верховной рады Александр Онищенко считает, что Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа присматривается к политикам, которые могут занять место действующего президента Украины Петра Порошенко.

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

По мнению политика, об этом свидетельствует тот факт, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко уже провела встречу с Трампом. Нардеп считает, окружение американского президента присматривается к ней и рассматривает в качестве украинского лидера взамен Порошенко.

"Может, они рассматривают нового лидера Украины. Думаю, Америка тоже уже устала от коррупции Порошенко", - сказал Онищенко.

На вопрос о том, не отказался ли нардеп от своей мысли о том, что весной Порошенко могут сместить с должности президента, он отметил, что допускает такой вариант.

"Все зависит от Администрации нового президента Америки, как они будут себя вести. Если они не будут поддерживать Порошенко, то он не удержится, не сможет ничего сделать", - сказал он.

Апостроф

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