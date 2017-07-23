США признали конфликт на Донбассе "горячей войной" и агрессией России

США понимают, что конфликт на Донбассе является "горячей войной" и агрессией России.

Об этом 23 июля заявил специальный представитель администрации США по урегулированию ситуации на неподконтрольной Украине части Донбасса Курт Уолкер, сообщает Радіо Свобода.

Посетив вместе с другими дипломатами США линию соприкосновения на Донбассе, он на пресс-конференции в Краматорске заявил, что увидел и понял: "это не замороженный конфликт, а горячая война".

На вопрос, понимают ли в США, что на Донбассе речь идет не о "внутреннем конфликте" или "гражданской войне", как утверждает Москва, а об откровенной агрессии России против Украины, Уолкер сказал: "Да, мы это понимаем. Мы видим, что происходит, мы понимаем, как этот конфликт начался, мы понимаем, как он управляется сейчас".