США решили передать Украине патрульные катера Islands

Решение о передаче украинскому флоту американских военных патрульных катеров Islands после учений Sea Breeze-2017 фактически принято.

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

По словам контр-адмирала ВМС Украины Андрея Тарасова, фактически решение о передаче (военных патрульных катеров Islands. - Ред.) принято, обсуждаются детали.

"Надеюсь, этот процесс будет достаточно быстрым, и мы эти катера получим", - сказал А. Тарасов.

По его словам, Россия пользуется случаем, когда рядом есть современные корабли стран НАТО, чтобы отрабатывать на них агрессивные действия.

"Они (российские военные. - Ред.) это делают не только в интересах подготовки своих сил, но и с целью проведения возможных провокаций. Мы к этим провокациям готовы, и учения будут проведены по плану, несмотря на действия Черноморского флота России", - отметил контр-адмирал.

Отмечается, что главным отличием учений этого года стал так называемый "режим свободной игры". Замдиректора украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь пояснил, что этот режим "связан с возможностью компьютерного прогнозирования развития ситуации, поэтому военные получают вводные уже в ходе отработки каких-то элементов.

Украинские подразделения получили похвалы (от иностранных коллег. - Ред.) прежде всего из-за того, что они реально воюют, в отличие от других стран, которые принимают участие в этих учениях".

Напомним, ранее сообщалось, что в Китайской народной республике (КНР) провели успешные испытания первого серийного образца боевого беспилотника CH-5.