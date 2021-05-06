США розглянуть запит Києва на нове озброєння, - Блінкен

США розглянуть запит України щодо надання озброєння.

Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Звичайно, ми розглянемо будь-який запит. Тут ключовим партнером України є Пентагон. Зараз ми думаємо над тим, яка додаткова допомога - крім тієї дуже значної допомоги, яку ми вже надали, зокрема оснащення, - була б корисною для України саме зараз. Це питання на стадії активного розгляду", - зазначив Блінкен.

Нагадаємо, 6 травня в рамках свого візиту до Києва Блінкен Блінкен провів низку зустрічей - з депутатами Верховної Ради, президентом, урядом, митрополитом Епіфанієм, представниками громадянського суспільства.