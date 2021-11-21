США стурбовані військовою активністю РФ на кордоні з Україною - Блінкен

Політика Росії щодо України та її військова активність на кордоні з Україною викликає побоювання у вищого керівництва США. Про це під час поїздки до Сенегалу 20 листопада заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє сайт Держдепу.

"Як ви чули від мене та інших членів адміністрації протягом останніх тижнів, у нас є реальна тривога стосовно незвичайної військової активності Росії на кордоні з Україною, у нас є серйозні побоювання щодо деяких висловлювань, які ми бачимо та чуємо з Росії. Ми не знаємо намірів президента [РФ Володимира] Путіна, але ми знаємо, що відбувалося в минулому, нам відома схема дій, коли Росія намагається посилатися на якусь ілюзорну провокацію з боку України чи будь-якої іншої країни, а потім використовує це як привід для того, щоб зробити те, що Росія планувала зробити весь цей час", - сказав Блінкен.

За словами глави Держдепу, США провели консультації з європейськими партнерами щодо цього питання.

"Ми проводимо дуже тісні консультації з партнерами по всій Європі. І я можу сказати вам, що існує широка стурбованість і реальна увага до цієї стурбованості", - наголосив глава Держдепу.