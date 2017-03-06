США указали Украине на необходимость создания антикоррупционного суда

Посольство США в Украине отмечает необходимость скорейшего создания в стране антикоррупционного суда.

"Необходимость создания независимого антикоррупционного суда очевидна и становится все более актуальной", - говорится в твиттере посольства

Кроме того, в дипучреждении положительно оценивают призыв украинцев к прозрачному судебному процессу: "Действия украинского гражданского общества, которое призывает к эффективному и прозрачному судебному процессу, вдохновляют".

Заявление посольства последовало после того, как у обычного районного суда Киева два дня подряд не получилось избрать меру пресечения для подозреваемого главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Антикоррупционные суды будут отдельной ветвью судебной власти, обжаловать решения антикоррупционного суда можно будет только в Верховном Суде.

