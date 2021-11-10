США уважно стежать за активністю Росії поблизу України, бо пам'ятають про 2014 рік - Блінкен

Сполучені Штати стежать за незвичною активністю Росії поблизу українського кордону і можливістю провокацій з боку Москви.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це сказав державний секретар США Ентоні Блінкен у середу на пресбрифінгу після підписання Хартії стратегічного партнерства між Україною і США.

"Ми стурбовані повідомленнями про незвичайну активність Росії поблизу України й дуже уважно стежимо за цим. Ми також консультуємося із союзниками і партнерами... У нас немає ясності щодо намірів Москви, але ми знаємо, як вона діяла", - зазначив він.

За словами Блінкена, Росія може зробити серйозну помилку, спробувавши повторити те, що вона зробила у 2014 році, коли "масові сили вздовж кордону" перейшли на територію суверенної України. При цьому Росія брехливо заявила, що була спровокована на ці дії.

"Тож, як ми бачимо, у минулому вони заявляли про провокації в якості обґрунтування своїх дій, аби робити те, що мали намір і планували робити весь цей час. Ось чому ми дивимося на це дуже уважно", - додав Блінкен.

Він також позитивно оцінив силу і витримку української сторони. "Будь-які провокації, які ми бачимо, походять від Росії - з цими переміщеннями сил уздовж кордонів України", - зазначив високопосадовець.

"Сьогодні ми посилаємо сигнал про те, що наша прихильність суверенітету України, її незалежності, територіальної цілісності є залізною", - підкреслив держсекретар.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба й державний секретар США Ентоні Блінкен підписали в середу Хартію стратегічного партнерства Україна - США, яка визначає основні напрями двосторонніх відносин у ключових сферах на десятиліття вперед.