США виділять Україні додаткові $300 млн для вирішення економічних викликів

США продовжать надавати Україні економічну підтримку та виділять додаткові $300 млн у 2022 році. Про це на спільному з главою МЗС Дмитром Кулебою брифінгу в Києві заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Як я вже говорив раніше, ми продовжуватимемо підтримувати Україну, для того щоб вирішити економічні виклики, завдані Росією", - зазначив Блінкен.

За його словами, США продовжуватимуть підтримку, яка передбачає оборонну допомогу та допомогу з безпеки.

"Така підтримка надається з боку обох партій США. Це було очевидно під час візиту делегації сенаторів, а також під час візиту делегації Палати представників у грудні. Це сигнал, який дав конгрес США, що ми продовжуємо та продовжимо підтримувати Україну у 2022 році, а також виділимо додаткові $300 млн", - сказав Блінкен.

Також Блінкен зазначив, що додаткову допомогу в галузі безпеки Україна отримає вже протягом кількох тижнів.

Наприкінці грудня 2021 року президент США Джозеф Байден підписав оборонний бюджет США на 2022 фінансовий рік, що передбачає $300 млн на допомогу Збройним силам України.