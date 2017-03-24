США вряд ли станут союзником Украины

Постановление относительно союзничества с США, принятое Верховной радой, вызывает сомнения. Больше всего в том ракурсе, насколько оно реалистично относительно реализации.

Ведь ожидания, которые там прописаны, не отвечают тому состоянию вещей, которое есть сейчас. Если вспомнить наши ожидания ноябрьско-январского периода, у нас тогда были непросто опасения относительно того, какой будет политика США по отношению к Украине, но основная цель была сохранить отношения хотя бы на том уровне, который есть. Вместе с тем, тех угроз, которых мы боялись, в частности, соглашения между Россией и США пока нет, и в принципе, это вообще отошло на второй план. Но те шаги, которые сейчас делают украинские политики, в том числе, и вопрос о союзе между США и Украиной вызывают вопросы.

Что же касается статуса главного союзника вне НАТО(MNNA). Гипотетически Украина может его получить и шансы у нас есть. Но возникает вопрос — зачем он в наших реалиях? Он, конечно, дает определенные преимущества (упрощенная процедура покупки или лизинга вооружения) и отвечает тому состоянию вещей, которые сейчас есть в отношениях Украина-США (в том числе постоянные тренировки войск). При этом статус MNNA не создает для США обязательств по части обороны Украины — а летальное оборонительное вооружение Украина может получить и без статуса MNNA, была бы воля Белого Дома. Как следствие статус главного союзника вне НАТО не решает проблемы, которые есть между Украиной и Россией — то есть прекращение агрессии Кремля против нашей страны с помощью статуса MNNA. Хотя именно эта цель прописывается в докладной записке к постановлению.

С другой стороны, маловероятно, что США и Украина могут стать союзниками — то есть то, что Вашингтон возьмет на себя юридически обязывающие гарантии оборонять Украину по типу соглашений США с Японией или Южной Кореей. Скажем, если проанализировать те случаи, когда другие страны становились союзниками США, то такие соглашения подписывали лишь во время Холодной войны для противодействия распространению влияния СССР или была цель гарантирования безопасности экономически и геостратегически важным странам, от безопасности которых зависела большой степенью безопасность США.

На сегодняшний день перед США не стоит таких задач, поэтому союзничество с Украиной маловероятно. В процессе противодействия агрессии РФ против Украины даже большие друзья нашего народа как, например, бившие послы Стивен Пайфер или Джон Хербст никогда не говорили о каком-то союзническом договоре между Украиной и США — максимум это оказание помощи для усиления обороноспособности Украины, но не договор с обязанностью оборонять Украину.

Николай Белесков