США выделили Украине еще $54 млн для борьбы с коррупцией

Правительство США выделило Украине $54 млн дополнительной помощи на реформы и борьбу с коррупцией

Об этом сообщает "Голос Америки".

Межправительственное соглашение подписали первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и директор миссии агентства США по международному развитию Сюзан Фриц. Этот транш технической помощи от американских налогоплательщиков будет направлен на поддержку реформ.

"Согласно этому соглашению Украине будет дополнительно выделено $54 млн на поддержку критически важных реформ. Деньги пойдут на борьбу с коррупцией, экономические преобразования и развитие демократии. Я убеждена, что эта дополнительная помощь еще на один шаг приблизит украинский народ до того уровня благосостояния демократии, к которому он стремится и который заслуживает", - говорит посол США в Украине Мари Йованович.

По словам Кубива, эти деньги потратят на энергетическую сферу, соблюдения норм верховенства права и подотчетности правительства Украины гражданам Украины.