США заверили в поддержке Украины на пути к членству в НАТО

рамках Киевского форума по вопросам безопасности постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при НАТО Кей Бейли Хатчисон заверила в поддержке идеи членства Украины в НАТО со стороны США, сообщает "Европейская правда"

"Мы хотим, чтобы Украина стала членом НАТО, могу вас заверить", - заявила она.

По мнению посла, Украина уже сейчас движется к членству в Альянсе, поскольку выполняет Годовые национальные планы (ГНП).

"Путь к членству - долгий для многих стран. Ничего не происходит моментально. Годовой национальный план (в случае Украины) - это хороший путь к членству", - считает она.

Представительница США при Альянсе подчеркнула, что она осознает возможность протеста РФ в случае дальнейшего сближения и вступления Украины в НАТО.

"В случае Черногории мы увидели, что Россия становится довольно агрессивной, когда страны решают присоединиться к НАТО", - заявила она, добавив, что РФ обычно прибегает к методам гибридной войны, кибервойны и дестабилизации других государств, пытаясь изменить их позицию.

Генсек НАТО считает, что у России снижается психологический барьер для использования ядерного оружия. Столтенберг заявил, что члены альянса должны продемонстрировать решительные действия в отношении РФ.

В начале марта, генсек НАТО, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина относительно нового ядерного вооружения, заявил, что альянс внедряет сильнейшее подкрепление коллективной обороны со времен Холодной войны. В то же время, он заверил, что структура не отражает поведение России, по принципу ракета на ракету.

По материалам: Европейская правда