США збільшать в Україні кількість інструкторів у рамках тренувальної місії

Сполучені Штати Америки ведуть роботу над збільшенням чисельності американських інструкторів для підготовки українських військових в рамках функціонування "Об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки - Україна" (JMTG-U).

"У нас є на порядку денному - ми вже озвучили це американській стороні і вони вже почали над цим працювати - це розширення тренувальної місії армії США для Збройних сил України", - сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Право на владу".

Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив, що США розглянуть прохання України передавати їй більше зброї. Державний департамент підтримує цю ідею, а також шукає інші шляхи надання допомоги Києву.

Раніше українські прикордонники з комендатури швидкого реагування "ШКВАЛ" удало завершили навчання з відбиття наступу умовного противника та відновлення контролю над кордоном. Усі маневри виконувались за стандартами НАТО.

Торік українські прикордонники і танкісти провели навчання з протидії агресії на Азовському морі. Також ВМС України та прикордонники відпрацювали опір противнику з острова Зміїний.

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