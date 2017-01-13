Стала известна причина визита Байдена в Украину

В пятницу, 13 января, пресс-центр Белого дома сделал заявление о цели визита вице-президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в Украину за несколько дней до того, как он покинет занимаемый им пост. Согласно информации пресс-службы, своим визитом Байден намерен продемонстрировать поддержку Киева Вашингтоном, передает DW.

"Визит вице-президента в Украину подчеркнет поддержку США и сделает акцент на его личном привлечении к поддержке украинской независимости, развития демократии, благосостояния и безопасности", - говорится в сообщении.

Отметим, что в правительстве США Байден считается ответственным за построение отношений с Украиной. Он регулярно проводит телефонные переговоры с президентом Петром Порошенко.

Перед уходом с поста президента США Барак Обама отметить вице-президента Джо Байдена высшей наградой Америки - президентской медалью Свободы.

Как сообщал MIGnews.com.uа, с 15 по 18 января вице-президент Соединенных штатов Америки Джо Байден посетит Киев и Давос (Швейцария).

Также в Администрации президента Украины Петра Порошенко сообщали, что он проведет встречу с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом в рамках его официального визита в Украину.