Стала відома нова дата зустрічі радників нормандського формату

Зустріч радників нормандського формату по врегулюванню на Донбасі може пройти на наступному тижні. Сьогоднішня відеоконференція була перенесена з ініціативи України.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів Михайло Подоляк - радник голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Попередньо - переговори радників відбудуться 27 січня, зміст - планове, погоджене на попередній зустрічі", - повідомив Подоляк.

Зазначимо, раніше він розповів, що зустріч довелося перенести, оскільки Єрмак знаходиться в Харкові, де вчора сталася трагедія в нелегальному будинку пристарілих. Там в результаті пожежі загинули 15 осіб. У зв'язку з поїздкою Офіс президента переніс заплановані на сьогодні переговори.

Нагадаємо, сьогодні в МЗС Росії прокоментували ідею залучення США до роботи в нормандському форматі. Зокрема, Москва поки не бачить в ній конструктиву і вважає, що Київ хоче залучити Вашингтон, щоб посилити тиск.