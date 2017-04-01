Стало известно, чем владеет Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов задекларировал 2 204 282 гривны доходов за 2016 год.

Об этом "ОЛИГАРХУ" стало известно из сообщения Українських Новин со ссылкой на данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

512 807 гривен составила его заработная плата, 22 800 гривен - доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, а 1 668 675 гривен - проценты.

На счетах в Ощадбанке у Турчинова почти 50 тыс. гривен, почти 10 тыс. евро и более 810 тыс. долларов (в предыдущем отчетном году было 758 тыс. долларов). Секретарь СНБО также задекларировал 320 тыс. гривен наличных средств (в предыдущем году было 250 тыс. гривен), 55 тыс. евро и 735 тыс. долларов.

Его супруга задекларировала 447 465 гривен доходов за 2016 год (97 465 гривен зарплаты и 350 тыс. гривен от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав), на счету в Ощадбанке у нее около 9 тыс. евро (в предыдущем году было 1,7 тыс. евро).

Остальные сведения в декларации секретаря СНБО за 2016 год не отличаются от задекларированного ранее.

Из ценного имущества (стоимость которого превышает 100 прожиточных минимумов) в собственности Турчинова 27 старинных книг, дата издания которых и стоимость не указаны: Библии Vulgata, Bibl, Holly Bible, старинная Библия в 3 томах и еще три Библии, 13 Евангелий, 2 "Трефологиона", 2 "Апостола", "Сказание", книги Figures de la Bible и Bybelse Historien в 2 томах.

Также в собственности Турчинова 12 картин (без указания их стоимости и названий и авторов большинства), набор из часов и 2 подсвечников, стоимость которых превышает 100 прожиточных минимумов.

Кроме того, он задекларировал авторское право на художественный фильм "Иллюзия страха", на 4 литературных произведения ("Иллюзия страха", "Свидетельство", "Тайная вечеря", "Пришествие"), на 7 монографий (по теневой экономике и налогообложению) и на 6 авторских свидетельств.

Турчинов также является членом Национального союза писателей.

Объектов недвижимости или транспортных средств у секретаря СНБО нет, а в собственности его жены с 2009 года квартира в Киеве площадью 382 кв. м (стоимость на дату приобретения - 2,6 млн гривен) и два машиноместа по 18 и 20 кв. м (стоимостью по 50 тыс. гривен на дату приобретения), а с 2013 года - автомобиль Тoyota Highlander (стоимость не указана).

Как сообщали Українські Новини, Турчинов задекларировал коллекцию старинных Библий, 12 картин, а также 55 тыс. евро, 735 тыс. долларов и 250 тыс. гривен наличных средств за 2015 год.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обратился в Государственную службу финансового мониторинга Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины с просьбой провести оперативную проверку провокационных заявлений в отношении него со стороны беглых преступников из команды Януковича, и проинформировать о результатах общественность.

Обращение вызвано "последней грязной провокацией, к которой привлечены экс- прокурор Ренат Кузьмин и экс-депутат Александр Шепелев, которые сбежали от правосудия Украины, находятся в розыске и скрываются на территории РФ".

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