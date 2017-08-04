Стало известно, кто поддержал лишение Саакашвили украинского гражданства

Голосование Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины за прекращение украинского гражданства экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили от 26 июля, присутствующие на заседании проголосовали за решение единогласно.

Об этом говорится в статье издания KyivPost.

По данным СМИ, среди 12 из 15 членов Комиссии, присутствующих на заседании, только один воздержался, среди присутствующих не было директора Института демографии и социсследований НАН Эллы Либановой, главы Минкульта Евгения Нищука и нардепа от БПП Валерия Пацкана.

Среди тех, кто поддержал прекращения гражданства Саакашвили - глава АП Игорь Райнин, руководитель аппарата АП Алексей Днепров, замглавы СБУ Виктор Кононенко, глава департамента по вопросам гражданства АП Максим Моисеев, госсекретарь МВД Украины Алексей Тахтай, замглавы Минобороны Иван Руснак, заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова, ректор Киевского университета права НАН Юрий Бошицкий, завотделом этнополитологии Института политических и этнонациональных исследований НАН Виктор Войналович.

"24 июля Порошенко изменил состав Комиссии по гражданству, назначив 3 новых членов, в т.ч. Тахтая. Он фигурирует в видео, где он договаривается о коррупционной схеме продажи песка с бывшим заместителем главы МВД Арсена Авакова Сергеем Чеботарем", - отмечает издание. Тахтай эти обвинения опровергает.

Другой член Комиссии - Алексей Днепров - был заместителем министра Дмитрия Табачника во времена Януковича и главой его аппарата и должен быть люстрирован, однако президент Порошенко игнорирует обязательства уволить его по закону о люстрации, отмечает издание.

Как известно, 26 июля нардепы Радикальной партии заявили, что экс- президента Грузии и бывшего главу Одесской областной госадминистрации лишили гражданства Украины.

Госмиграционная служба Украины подтвердила лишение Саакашвили гражданства, подтверждение от Администрации президента появилось только в четверг, 27 июля.

Сам Саакашвили накануне улетел в США. Он заявил, что будет добиваться возвращения в Украину.

Источник в окружении Порошенко сообщил "Украинской правде", что Саакашвили лишен гражданства Ураины, потому что при заполнении документов на его получение написал, что не имеет судимости, а на самом деле имел, так как в Грузии против него возбуждено несколько дел.

Грузинского гражданства Саакашвили лишили 4 декабря 2015, украинское он получил 29 мая 2015 года.

Ситуацию с гражданством Саакашвили президент Украины до сих пор никак не комментирует.