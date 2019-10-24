Стало известно основание увольнения Сергея Горбатюка

Бывшего руководителя Управления специальных расследований Сергея Горбатюка уволили с должности по распоряжению генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки, согласно закону "О прокуратуре". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Основание увольнения - пункт 9 часть 1 закона Украины "О прокуратуре" (прокурор освобождается от должности в случае ликвидации или реорганизации органа прокуратуры, в котором прокурор занимает должность, или в случае сокращения количества прокуроров органа - ред.)", - сообщили в ГПУ.

В ведомстве не указали, когда именно было подписано соответствующее распоряжение относительно Горбатюка.

Напомним, руководителя Управления специальных расследований Сергея Горбатюка и прокурора Алексея Донского уволили из Генпрокуратуры.

Ранее стало известно, что начальника Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергея Горбатюка и ряд прокуроров не допустили к аттестации прокуроров.

Горбатюк заявлял, что планирует обжаловать решение о своем увольнении из Генпрокуратуры.