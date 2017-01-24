Стало известно, сколько получают Холодницкий и Луценко

Данные озвучили в Генеральной прокуратуре.

Так, зарплата замгенпрокурора, главы НАБУ Назара Холодницкого за декабрь составила 250 979 гривен. Оклад прокурора составил 57600 гривен. После удержания налогов и сборов Холодницкий получил 202 038 гривен. В ноябре зарплата Холодницкого составила 174,4 тыс. гривен.

В то же время заработная плата главы ГПУ аЮрия Луценко за декабрь составила 55180 гривен. После вычета налогов и сборов Луценко получил 44 421 гривну. В ноябре зарплата Луценко составила 63,6 тыс. гривен.

Как известно, в госбюджет закладывают высокие зарплаты для работников антикоррупционных органов, чтобы гарантировать их независимость и устранить коррупционные риски.