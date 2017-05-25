Стало известно, сколько стоила спецоперация по задержанию экс-налоговиков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сумма, потраченная на проведение операции по задержанию экс-налоговиков, составила 330 тысяч гривень.

Об этом сообщает "24 канал".

"Вертолеты все эти и вся эта операция стоят 330 тысяч гривень", - заявил Аваков.

По его словам, несмотря на то, что еще не состоялись суды относительно избрания меры пресечения всем задержанным, общая сумма залога, объявленная судом, уже составляет 246 миллионов гривень.

"А сумма обвинения 96 миллиардов гривень", - напомнил Аваков.

Напомним, Печерский райсуд Киева отпустил под залог в размере 15 млн гривен бывшего начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Александра Антипова.

Бывший руководитель Государственной налоговой службы в Полтавской области Владимир Задорожный, задержанный во время масштабной антикоррупционной операции 24 мая, вышел на волю. Печерский районный суд Киева решил назначить Задорожному меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Двум киевским налоговикам, экс-председателям районных управлений налоговой инспекции, позволили выйти под залог в размере 1 млн, а экс-руководителя налоговой Подольского района Алексея Ярошенко, которого обвиняют в сотрудничестве и участии в схемах Януковича, отпустили из зала суда под личное обязательство без браслета.

Отметим, масштабную антикоррупционную операцию провели Генпрокуратура и МВД. После обысков были задержаны 23 бывших высоких областных чинов Министерства доходов и сборов из восточных и южных областей, а также Киева. Над этим совместно работали 1700 полицейских и полтысячи работников прокуратуры.

Судейское "милосердие" и сокровища задержанных: новые подробности дела экс- налоговиков

Один за другим суд отпускает на волю привезенных в столицу подозреваемых в коррупции чиновников. Для большей части находятся средства для залога, кого отпускают под личное обязательство и даже без электронного браслета.

По материалам 24 канал