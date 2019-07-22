Стало відомо, скільки грошей з бюджету отримають партії, що проходять в Раду

Найбільшу частку отримає президентська партія Слуга народу - 537 мільйонів гривень щороку, тобто понад 2,5 мільярда за 5 років.

Якщо офіційні результати виборів підтвердять дані екзит-полу, то державне фінансування отримають 11 партій, які отримали більш ніж 2% голосів. Згідно із законом "Щодо запобігання та протидії політичній корупції", партії, що набрали на виборах більш як 2%, отримають державне фінансування на свою діяльність і повинні звітувати про використання цих коштів, передає Громадське.

Згідно з даними національного екзит-полу, на виборах в Раду більш ніж 2% набирають 11 партій, які і отримають гроші від держави залежно від свого результату. Ці кошти партії будуть отримувати протягом 5 років.

Найбільшу частку отримає президентська партія Слуга народу - 537 мільйонів гривень щороку, тобто понад 2,5 мільярда за 5 років. Далі йдуть: Опозиційна платформа - За життя - 141 млн за рік; Європейська солідарність - 109; Батьківщина - 93; Голос - 77; Сила і честь - 54; Опозиційний блок - 40; Партія Шарія - 38; Радикальна партія Ляшка - 34; Українська стратегія Гройсмана - 27; Свобода - 26.

Лише 5 перших партій, за даними екзит-полу, долають 5-відсотковий бар'єр і проходять в Раду. Офіційні результати виборів ЦВК повинні оголосити до 5 серпня.

Як повідомлялося, на дострокових виборах до Верховної Ради явка склала 49,84%.

Зараз опрацьовано 48% протоколів. У парламент проходять п'ять партій: Слуга народу, Опозиційна платформа - За життя, Європейська солідарність, Батьківщина і Голос.