Стало відомо, скільки Зеленський заробив за жовтень

Співробітники Офісу президента отримали більше грошей, ніж глава держави

Зарплата президента України складається з окладу, жодних премій та надбавок для глави держави не передбачено, тому Володимир Зеленський заробляє майже вдвічі менше за його помічників. Про це повідомляють у Державному управлінні справами України.

За жовтень 2021 року Володимир Зеленський заробив на посаді президента країни 28 тис. грн. Після утримання 5460 гривень податків та зборів, український лідер отримав 22 тис. 540 грн зарплати.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак у жовтні заробив 46 тис. 705 грн. Голова ОП, крім 17 тис. грн. посадового окладу отримав ще стільки ж за «інтенсивність праці», 2338 гривень за відрядження, 3420 гривень у вигляді компенсації за роботу в умовах режимних обмежень та 513 гривень надбавки за вислугу років, ще 6234 гривні Єрмаку нараховано у вигляді премії та індексації. Із загальної суми було утримано податки та збори. В результаті керівник ОП у жовтні отримав зарплату у розмірі 37 тис. 598 грн.

Посадовий оклад прес-секретаря президента Сергія Нікіфорова становить 27 тис. 187 грн., разом із надбавкою за «інтенсивність праці», премією, індексацією та іншими виплатами зарплата за жовтень становила 58 тис. 84 грн. Зі зазначеної суми було утримано 11 тис. 326 грн податків і зборів, після чого прес-секретар отримав 46 тис. 758 грн.

Як відомо, речник Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров отримав у вересні 2021 року 50 тис. 941 гривню зарплати.

https://dialogs.org.ua