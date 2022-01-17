Стало відомо, яка зарплату була в грудні у генпрокурорки Венедіктової

За грудень 2021 року генеральному прокурору України Ірині Венедіктовій нарахували 248 тисяч гривень заробітної плати.

Про це йдеться у відповіді Офісу генерального прокурора на запит Українських Новин.

Зазначається, що посадовий оклад Венедіктової становив 70 720 гривень. Все інше - надбавки, премії та матеріальна допомога на оздоровлення.

А саме зарплата вказана з урахуванням надбавок за вислугу років та за роботу в умовах режимних обмежень, а також з урахуванням премії та матеріальної допомоги на оздоровлення.

В Офісі генпрокурора не повідомили, скільки Венедіктова сплатила обов'язкових податків та зборів.

Нагадаємо, що Ірина Верещук, яка з 4 листопада 2021 року обіймає посаду віцепрем’єр-міністра - міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій, у 2021 році заробила понад 100 тисяч гривень.

Крім того, генеральному директору аеропорту "Бориспіль" Олексію Дубревського за грудень 2021 року нарахували 342,3 тис. гривень заробітної плати.

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