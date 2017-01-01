Стартует вторая волна е-декларирования

С 1 января 2017 года увеличится количество субъектов е-декларирования.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции

"Вторая волна охватит больший круг субъектов электронного декларирования. Сейчас исчерпывающий перечень вмещен в Законе Украины "О предотвращении коррупции", - сообщил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий.

Согласно Закону, под вторую волну е-декларирование попадут лица, которые уже заполняли е-декларации за 2015 год, то есть все без исключения лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, а также приравненные к ним в целях Закона Украины "О предотвращении коррупции" должностные лица, юридические лица публичного права.

По материалам: Укринформ

