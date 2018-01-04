Статус беженца в Польше за два года получили 88 украинцев, - Климкин

Международную защиту в Польше и статус беженца за последние два года получили 88 украинцев. Об этом на своей странице в Twitter написал глава МИД Павел Климкин.

Украинский министр привел статистику, согласно которой большинство украинцев в Польше проживают в статусе трудовых мигрантов.

"За два года такой статус в Польше получили 88 украинцев. При этом почти 300 тыс. получили разрешение на работу, а более 2 млн - визы, потратив несколько млрд евро", - написал он.

Климкин также отметил, что большое количество трудоустроенных в Польше украинцев спасает ее экономику.

Мені, як математику, таке співвідношення видається дуже симпатичними для польської економіки. Навіть не враховуючи те, що саме українці рятують конкурентоспроможність економіки Польщі :) 2/2- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 января 2018 г.

Как ранее сообщалось, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны якобы приняли "несколько десятков и, может быть, сотен тысяч беженцев из Украины".

Спустя несколько дней глава польского кабмина заявил, что страна в последние годы приняла более 1,5 млн украинцев.

В украинском дипломатическом представительстве в стране опровергли озвученные слова, выступив с обращением к польским властям не называть всех украинских граждан в Польше беженцами.