Статусом Крыма нельзя пренебрегать (Financial Times, Великобритания)

Сэр, нормализация отношений с Россией без решения проблемы Крыма, как предлагает Чарльз Купчан , будет абсолютно бесполезной. Если бы народы Украины и Грузии решили по своей воле уступить территорию своим соседям, тогда карательные действия со стороны международного сообщества не потребовались бы. К сожалению, события разворачивались не так. Идет возвращение к старым взглядам, разрешающим перекраивать границы с помощью силы. Мы не должны принимать довод России, что захват этих стратегических территорий — защита права на самоопределение.

Уильям Бигелоу (William Bigelow), Вурстер, Массачусетс, США