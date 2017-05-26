Статусом Крыма нельзя пренебрегать (Financial Times, Великобритания)

26 мая 2017, 12:09
 Политика Источник: Ино-Сми.Ру

Сэр, нормализация отношений с Россией без решения проблемы Крыма, как предлагает Чарльз Купчан, будет абсолютно бесполезной. Если бы народы Украины и Грузии решили по своей воле уступить территорию своим соседям, тогда карательные действия со стороны международного сообщества не потребовались бы. К сожалению, события разворачивались не так. Идет возвращение к старым взглядам, разрешающим перекраивать границы с помощью силы. Мы не должны принимать довод России, что захват этих стратегических территорий — защита права на самоопределение.

Уильям Бигелоу (William Bigelow), Вурстер, Массачусетс, США

Источник: Ино-Сми.Ру
 
 
 