Стефанчук дасть депутатам список книжок для читання на новорічні свята і на літо

На свята взимку спікер запропонує депутатам 5 книг, а на літо - "дуже великий перелік літератури".

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук дасть народним депутатам список книжок для читання на новорічні свята і на літо.

“Завтра у нас буде дуже цікавий День національного читання. І я зі свого боку хочу внести нову традицію, за прикладом, як це відбувається в британському парламенті, коли спікер парламенту рекомендує депутатам книжки, які треба прочитати. Завтра я виставлю свої топ-5 книжок, які я буду рекомендувати прочитати народним депутатам під час різдвяних канікул”, – сказав спікер.

Крім того, повідомив Стефанчук, подібну ініціативу він пропонуватиме і на літо.

“Влітку, на літні канікули, я думаю, що я дам їм дуже великий перелік літератури. У них буде більше часу. І потім будемо перевіряти, чи вони цього дотрималися”, – зазначив жартома голова ВР.

Він також закликав президента України, Офіс президента та Кабінет міністрів України подавати свої пропозиції до цього “літнього” списку для читання.



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