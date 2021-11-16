Стефанчук: Дострокові президентські та парламентські вибори практично нереальні

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає малоймовірним сценарій проведення дострокових президентських та парламентських виборів в Україні. Таку думку спікер парламенту висловив в інтерв'ю головній редакторці видання "ГОРДОН" Олесі Бацман.

"Мені здається, що все залежатиме від одного: чи виконують Верховна Рада і монобільшість взяті на себе зобов'язання. Ми ж чесно задекларували перед народом... Тож це для мене є болісною тематикою. Ми чесно заявили цілу низку реформ. Багато з них ми вже зробили.. Багато ми робимо", - сказав Стефанчук.

Бацман уточнила у спікера, він - проти дострокових парламентських виборів.

"Ну, звісно. Я проти дострокових. І мені здається, що все-таки будь-який орган влади за той період, який йому відведено, має зробити максимум. А потім народ має оцінити, досягнуто чи не досягнуто. Якщо інше і постійна чехарда, це дуже неправильно", - відповів Стефанчук.

На його думку, проведення в Україні дострокових президентських виборів - також "практично нереальний" сценарій.

"Оскільки це можливо лише у виняткових умовах. А зараз я не бачу цих передумов у суспільстві", - резюмував голова парламенту.