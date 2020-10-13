Стефанчук: Опитування Зеленського - пробна версія майбутнього референдуму

Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що всеукраїнське опитування на місцевих виборах є пробником референдуму

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", передає "ДС".

"Всеукраїнське опитування - це пробник референдуму для того, аби ми могли визначити, які питання для громадян України є важливими, і яка позиція з цих питань. Я не виключаю, що деякі з цих питань, які будуть обговорені, в подальшому можуть бути ініційовані в порядку референдуму", - зазначив заступник голови парламенту.

Стефанчук також прокоментував законність проведення такого опитування паралельно з місцевими виборами.

"Це не законодавчо визначена процедура (опитування, - ред.), це хороша ініціатива з тим, щоб уперше держава почала слухати думку своїх громадян, і щоб громадяни визначали, що для них є важливим", - заявив він.

Віцеспікер ВР додав, що пізніше глава держави назве питання, які фігуруватимуть в опитуванні.

"Ці питання вже визначено. Цьому передувала копітка соціологічна робота ... Я знаю всі (питання, - ред.). Ці питання повідомить тільки президент, невелика кількість людей їх знає, але повідомить тільки президент", - розповів Стефанчук.