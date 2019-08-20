Стефанчук переназначен представителем президента в Раде нового созыва

Президент Владимир Зеленский переназначил Руслана Стефанчука представителем президента в Верховной Раде нового созыва.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

При этом другим своим указом Зеленский назначил Стефанчука представителем президента в новом парламенте по согласию.

Владимир Зеленский уволил и. о. председателя Николаевской областной государственной администрации Вячеслава Боня. Ранее он с ним публично поспорил при проверке аэропорта.

16 августа премьер-министр Владимир Гройсман направил президенту страны Владимиру Зеленскому представление на назначение Алексея Тимофеева руководителем государственного концерна "Укроборонпром".

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