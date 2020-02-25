Стефанчук: в Слуге народа тоже есть много вопросов к правительству

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что народные депутаты из фракции "Слуга народа" недовольны работой Кабинета министров Украины. Об этом он сообщил журналистам на Форуме реформ "На пути к Вильнюсу", передает LB.ua.

"Мы готовы делать ошибки, но и готовы их быстро исправлять. Видимо, есть ожидания, и эти ожидания не так быстро сбываются. Во фракции "Слуга народа" тоже есть много вопросов к правительству. Это дискуссия. Поверьте, на наших встречах бывает чрезвычайно жарко", - сказал Стефанчук.

Он отметил, что между правительством и народными депутатами постоянно продолжаются дискуссии по многим инициативам.

"Это вопросы, связанные с декоммунизацией законодательства. Это был один из первых законопроектов, который провалился в Верховной Раде. Мне хочется, чтобы лучше была коммуникация с обществом", - подчеркнул вице-спикер.

NewsOne

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