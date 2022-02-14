Стефанчук запевнив, що зміни до Конституції щодо НАТО зараз не обговорюються

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що поки що не обговорюється питання про зміни до Конституції України щодо членства в НАТО.

Так він прокоментував слова посла у Великій Британії Вадима Пристайка про можливу відмову України від вступу до НАТО, повідомляє Укрінформ.

"Я, наскільки знаю, станом на зараз не обговорюється і не ведеться жодних питань щодо змін до Конституції України в частині членства України в НАТО. Я більше скажу, це суверенне право кожної країни вирішувати напрямок свого розвитку, і ви знаєте, що це моя позиція, яку я завжди говорю з нашими колегами і ніхто не має права вказувати на червоні лінії чи можливі неможливості щодо прийняття тих чи інших рішень суверенною державою", - сказав Стефанчук.

Він додав, що "Верховна Рада, парламент і я, як голова, я дію у повній відповідності до Конституції України, де чітко передбачено стратегічний курс України у ЄС і НАТО. Я це розумію, я з цим живу і я докладу всіх зусиль, щоб це сталося".

Водночас Стефанчук зазначив, що Пристайко є достатньо професійним кадровим дипломатом.

"Мені видається, що це не позиція фахового дипломата, це просто якась дискомунікація, яка відбулася. Наскільки я знаю позицію пана Пристайка, він був і залишається відданим прихильником якраз інтеграції України до НАТО", - додав він.

Раніше посол України в Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна готова відмовитися від вступу до НАТО, якщо це допоможе запобігти війні з Росією.

У МЗС України заявили, що слова Пристайка "були вирвані з контексту".

В Офісі президента наголосили, що, який би сенс не несли слова дипломата, "північноатлантичний та європейський курс залишається безумовним пріоритетом нашої країни".

Незабаром сам Пристайко пояснив, що про відмову від вступу до НАТО все ж таки не йдеться, оскільки відданість цьому шляху прописана в Конституції України.