Стефанчук заявил, что Избирательный кодекс Рада приняла с нарушением регламента

Принятый народными депутатами 11 июля новый Избирательный кодекс был вынесен с нарушением регламента Верховной рады. Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук.

"Когда с 18-й попытки "родили" кодекс, который никто не видел и не читал... Меня спрашивают, какое отношение у вас к Избирательному кодексу? А я говорю, что я не могу сказать, потому что я знаю Избирательный кодекс, я знаю 4,5 тысячи поправок к нему. А за что голосовали, я не знаю", - отметил Стефанчук.

По его словам, перед подписания нового кодекса президентом Владимиром Зеленским его тщательно проанализируют.

"Будет ли он подписан? Бесспорно, он будет проанализирован, потому что мы уже сейчас видим нарушения регламента при принятии этих вещей... Любое решение будет приниматься после того, как мы изучим этот кодекс", - добавил Стефанчук.

Он подчеркнул, что президент по-прежнему выступает за открытые списки и партия "Слуга народа" не будет уходить от этого вопроса в новой Верховной Раде.

11 июля Верховная Рада приняла во втором чтении проект Избирательного кодекса Украины (законопроект No3112-1).

Нардепы рассмотрели 4568 правок к документу. Согласно принятым поправкам, кодекс вступает в силу с 1 декабря 2023 года.

Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении 7 ноября 2017 года. Документ поступил в Раду в 2015 году, его инициатором выступил спикер ВР Андрей Парубий.

6 июня 2019 года парламент приступил к рассмотрению проекта Избирательного кодекса Украины во втором чтении.

Согласно документу, парламентские выборы предлагается проводить по системе региональных открытых списков, а барьер установить на уровне 4%. На выборах в сельские, поселковые, районные, районные в городах и городские советы маленьких городов (до 90 тыс. избирателей) предлагается многомандатная мажоритарная система: в округе побеждает не один кандидат, как сегодня, а от двух до четырех кандидатов в зависимости от количества избирателей. На выборах в областные советы и горсоветы больших городов (от 90 тыс. избирателей) также предлагается система открытых списков.

Внеочередные выборы Верховной Рады 21 июля должны пройти по действующему избирательному законодательству, предусматривающему смешанную систему (225 депутатов избираются по пропорциональной системе и 225 по мажоритарной), закрытые партийные списки и 5-процентный проходной барьер.