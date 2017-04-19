Стена или атака? Что Украине делать с Донбассом

Сценарии развития ситуации на Востоке Украины

Несмотря на объявленное перемирие, на Пасхальные праздники на Донбассе продолжились обстрелы.

Всего с начала проведения антитеррористической операции погибли более 2,6 тысяч украинских военных, почти 10 тысяч украинских военнослужащих получили ранения.

При этом к разрешению конфликта на Донбассе Украине продвинуться так и не удалось.

Корреспондент.net собрал последние предложения по урегулированию ситуации на Донбассе.

Следовать Минску

Минским соглашениям скоро исполнится три года, но они так и не заработали. Однако, западные партнеры Украины, как мантру повторяют слова о необходимости выполнения Минска.

Посол США на Украине Мари Йованович считает, что в случае, если Украина откажется от Минских договоренностей и выйдет из переговорного процесса, она может лишиться поддержки западных партнеров.

«Если мы отойдем от Минска, когда я говорю „мы" я считаю важным, что международное сообщество объединилось вокруг Украины… очень хорошие партнеры в этом переговорном процессе. Я думаю, что Украина останется без поддержки западных партнеров, если выйдет из этого переговорного процесса», — сказала Йованович.

Она также отметила, что Минские договоренности очень непопулярны на Украине, однако они содержат все необходимые аспекты урегулирования данного конфликта, как политическую часть, так и часть, которая касается безопасности, и при отказе от Минских договоренностей необходимо будет искать альтернативный процесс.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в разговоре с украинским президентом Петром Порошенко также отметил важность выполнения минских договоренностей по Донбассу.

Тиллерсон на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал и РФ «выполнять свои обязательства по Минским соглашениям и работать над деэскалацией насилия на Украине».

Закон об оккупированных территориях

В Верховной Раде фракцией «Самопомощь» был инициирован законопроект «О временно оккупированной территории Украины».

Законопроектом предлагалось определить дату начала временной оккупации, запретить проведения выборов и референдумов на такой территории. Прекратить социальные выплаты для временно оккупированных территорий и подачу электричества.

Также проектом предусматривалось разработка комплекса мероприятий по реадаптации жителей, «которые на протяжении длительного времени находились под влиянием русского оружия, но не менее убийственной пропагандистской машины, к жизни в условиях свободного гражданского общества Украины».

При этом местные выборы в таких районах можно было бы проводить только «после улучшения материального положения людей».

Кроме того, авторы проекта предлагают создать Комиссию понимания, в которую будут входить на паритетных началах влиятельные моральные авторитеты страны и легитимные представители жителей территорий, освобожденных от временной оккупации.

«Комиссия получит полномочия применять запрет занимать определенные должности, заниматься определенными видами деятельности в отношении лиц, которые реализовали оккупационную политику Российской Федерации на прямую, через органы оккупационной администрации или через другие незаконные образования, распространяли в обществе ненависть к Украине и подстрекали к содействию оккупации».

Разработчики законопроекта считали, что его принятие позволит усилить международно-правовую позицию Украины, однако международные организации высказались иначе.

Агентство ООН по делам беженцев и Совет Европы считают, что принятие этого законопроекта будет иметь негативные последствия для обеспечения защиты прав человека, свободы передвижения и доставки гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается.

Специальный представитель генерального секретаря Совета Европы по Украине Режис Брия отметил, что законопроект нарушает нормы Резолюции ПАСЕ, а некоторые его нормы противоречат положениям Минских соглашений, поэтому должны быть пересмотрены.

Также СЕ считает, что лишение граждан основных политических прав на неопределенный срок является угрозой основным демократическим европейским принципам.

Представитель Совета Европы отметил, что предложенный законопроект противоречит Конституции Украины, Европейской конвенции о защите прав человека, Европейской социальной хартии, а также не лежит в одной плоскости с подходом, определенным правительством Украины, которое приняло план мероприятий по реинтеграции населения неподконтрольных территорий.

В связи с этим Совет Европы настойчиво рекомендует не вносить этот документ в сессионный зал парламента без основательного изучения.

В итоге проект закона не был одобрен даже профильным комитетом.

Стена

Экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили предлагает отгородиться от временно оккупированного Донбасса стеной.

«Я за то, чтобы соорудить большую стену (не яценюковскую, а настоящую), временно отгородиться от оккупированной части Донбасса, сконцентрировавшись на остальной территории Украины», — пишет Саакашвили.

«Мы обязательно вернем оккупированные территории после того, как победим коррупцию и начнем быстрое развитие. Но чтобы их вернуть быстрее, изменения в первую очередь должны состояться в Киеве», — указывает политик.

Саакашвили отмечает, что Украине нужно выстроить прочное эффективное государство и тогда жители оккупированных территории «своими руками разобьют стену как в свое время восточные немцы».

Одновременно он подчеркнул, что Украине нужно выиграть гибридную войну в России, а для этого создать успешную страну с мощной армией.

Наступление

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что у Украины нет другой альтернативы, кроме как побеждать.

«Прошлый год был первым, когда мы не сдали ни одного метра земли, а наоборот — приобрели десятки километров… Наша задача — метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток. Главное — не проскочить границу», — бравирует Турчинов.

Директор Национального института стратегических исследований, академик, советник президента Украины Владимир Горбулин считает, что Россия не пойдет на аннексию отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

«Сегодня РФ повесила Донбасс, как камень, на шею Украины, забрать полностью его в состав РФ (не может), им хватает Крыма для того, чтобы сильно чувствовать свое экономическое положение», — заявил Горбулин. «Я не думаю, что это может произойти, хотя существует такое желание у отдельных главарей в Луганской и Донецкой областях, а забирать Донбасс на собственную шею — это вряд ли она (РФ) на это пойдет», — сказал Горбулин.