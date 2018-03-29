Степан Хмара просит отдать ему Савченко на поруки

Диссидент и герой Украины Степан Хмара подал в суд ходатайство отдать арестованную Надежду Савченко ему на поруки. Соответствующее представление адвокаты Савченко передали суду во время рассмотрения апелляции на ее арест в четверг, 29 марта.

Савченко заявила, что благодарна Степану Хмаре за его решение, но, по ее мнению, суд в основном не учитывает такое решение.

"Я боюсь за репутацию людей, которые решают стать на мою сторону, поэтому не буду высказывать свое мнение относительно этого решения", - сказала Савченко на вопрос судьи согласна ли она с ходатайством Степана Хмары.

Адвокаты Надежды Савченко и прокуроры заявили, что не возражают против приобщения ходатайства к делу. Суд приобщил ходатайство к делу.

Как сообщалось, 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней без возможности внесения залога.

Днем ранее Верховная Рада лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности, а также одобрила ее задержание и арест. Во время оглашения представления на Савченко в Раде генпрокурор Юрий Луценко намекнул, что "куководом" в этой истории может быть Виктор Медведчук.

После снятия неприкосновенности Савченко вручили уведомление о подозрении, затем ее задержали. Депутата подозревают в подготовке теракта, государственного переворота и свержения власти. По словам Луценко, следствие располагает также фактами участия представителей Российской Федерации в содействии Савченко и главы "Офицерского корпуса" Владимиру Рубану в подготовке ими переворота.

В случае доказательства инкриминируемой вины Надежде Савченко грозит 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Савченко во время заседания суда в пятницу, 23 марта, объявила голодовку.